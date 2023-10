Peste o suta de copii invata fotbal la grupele Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare sub indrumarea antrenorilor Daniel Marghitas si Florin Mihaita Muresan.Daniel Marghitas este un antrenor cu o experienta vasta in domeniu, iar capitanul echipei de seniori din Liga a 3-a, Florin Mihaita Muresan este la inceput de drum. Detinator al licentei UEFA C, fundasul echipei noastre doreste sa invete aceasta meserie alaturi de Daniel Marghitas, si formeaza grupa de copii nascuti in 2017-2018. ... citeste toata stirea