Senegalezul Mansour va juca la CSM Satu Mare

Intrati in vacanta dupa 28 mai, data ultimului meci din sezonul oficial al Ligii 3, componentii echipei de fotbal de la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare isi vor relua pregatirile pe 4 iulie. Conform celor spuse de antrenorul Tiberiu Csik, programul pegatirilor nu a fost definitivat in intregime. Oricum, prima saptamana va fi una de reacomodare la efort. In acelasi timp vor fi testati si cativa jucatori nascuti in 2003 sau mai tineri. Asta pentru ca, in conformitate cu regulamentul de ... citeste toata stirea