Sepsi a castigat Supercupa Romaniei

Disputata la Arad, intre CFR Cluj, campioana nationala si Sepsi Sfantu Gheorghe, detinatoarea Cupei, finala Supercupei Romaniei la fotbal s-a inchieat cu victoria echipei din Covasna. Sepsi s-a impus in finala cu scorul de 2-1 dupa ce CFR a condus cu 1-0.CFR a deschis scorul prin Paun la un minut si jumatate dupa fluierul de start al arbitrului jocului. Sepsi a egalat in relungirile primei reprize ('45+3) prin Matei si a inscris golul victoriei prin Rondon ('85). In felul acesta covasnenii au ... citeste toata stirea