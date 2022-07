Serena si Federer au iesit din clasamentele tenisului profesionist

Doua mari staruri din tenisul mondial, Serena Williams si Roger Federer nu mai apar in clasamentul WTA, respectiv ATP dupa ce au pierdut toate punctele acumulate.Serena (41 de ani), cu 23 de turnee de Mare Slem in palmares, a revenit in circuit la Wimbledon, insa a fost invinsa inca din primul tur de frantuzoaica Harmony Tan. Americanca nu mai participase la niciun turneu in ultimul an, precedentul turneu la care jucase a fost cel de la Wimbledon in 2021. In conformitate cu regulamentele din ... citeste toata stirea