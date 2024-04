Seria 10 termina sezonul cu noua echipe

Minerul Ocna Dej a decis sa se retraga dupa patru meciuri scurse din play-out, fiind pana la momentul anuntului pe locul 6, ultimul, in Seria 10 din Liga 3, cu 20 de puncte, in urma trei infrangeri si o victorie.Avea de recuperat un punct fata de locul 5, Olimpia MCMXXI Satu Mare, dar era cu doua puncte sub locul 4, Minaur Baia Mare. In sezonul regular, Minerul Ocna Dej avea, dupa 18 meciuri, trei victorii, opt egaluri si sapte infrangeri, acumuland 17 puncte.A intrat in play-out de pe ... citește toată știrea