Sezonul fotbalului judetean incepe cu multe meciuri amanate

La sfarsitul acestei saptamani incepe sezonul 2022-2023 din fotbalul judetean satmarean. Daca in Liga 4, Seria A exista un singur meci amanat, iata ca in Seria B nu prea se joaca. Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare a anuntat programul si oficialii delegati:Liga a IV-a, Seria A, etapa 1Sambata, 27 augustOra 18:00* Platanul Marna - AS Recolta SanislauA: Peter AlinA1: Juhasz TiborA2: Chiorean GeorgeObs. Morar NicolaeDuminica, 28 augustOra18:00* CSM Victoria Carei II - AS ... citeste toata stirea