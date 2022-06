Sfarsit de saptamana cu spectacol automobilistic in municipiul Carei

La sfarsit de saptamana, in municipiul Carei se anunta un veritabil spectacol automobilistic, plin de surprize pentru iubitorii de masini dar si de andrenalina. In perioada 9-11 iunie va avea loc cursa automobilistica Baja 2022, cursa de viteza pe macadam.S-au inscris peste 60 de echipaje, insa prezenta la start va fi una si mai mare, pentru ca se mai fac de inscrieri.Vineri, 10 iunie, de la ora 10:00 va avea loc startul festiv in centrul municipiului Carei, insa ... citeste toata stirea