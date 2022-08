Sfarsit de saptamana de vis pentru sportivii Romaniei

Aur pentru Popovici si canotori la Campionatele Europene, Simona campioana la Toronto!Sportivii Romaniei au avut un sfarsit de saptamana de vis cu o multime de titluri si medalii de aur cucerite la competitiile la care au participat.Astfel, David Popovici a cucerit aururl in proba de 100 m liber la C.E. de natatie de la Roma, canotorii au urcat de 5 ori pe cea mai inalta treapta a podiumului la C.E de la Munchen in timp ce Simona Halep a castigat turneul de tenis de la Tornto o a revenit in ... citeste toata stirea