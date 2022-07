Simona a urcat 2 locuri in Top WTA

Cu toate ca pentru participarea la turneul de la Wimbledon nu s-au acordat puncte, au avut loc modificari in clasamentul WTA. Asta pentru ca in acelasi interval s-au disputant alte turnee de mai mica anvergura la care s-au acordat puncte.Dar daca la s-ar fi acordat puncte, cu cele 780 cuvenite semifinalistilor, Simona Halep ar fi urcat in ierarhia mondiala pana pe locul 10. Totusi, Simona a urcat doua locuri, de pe 18 pe 16.TOP 10 WTA1 Iga Swiatek 8336 puncte2 Anett Kontaveit 4326 ... citeste toata stirea