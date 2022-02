Simona coboara, Sorana si Irina in urcare

Dupa turneele de saptamana trecuta s-au produs mici modificari in clasamentele mondiale la tenis. In ierarhia WTA, Simona Halep a coborat un loc, ea aflandu-se acum pe 23 in timp ce Sorana Carstea, Irina Begu, Gabriela Ruse, Irina Bara, Mihael Buzarnescu si Alexandra Cadantu se afla in urcare.E drept, Simoma Halep nu a participat in timp ce celelalte tenismene au fost prezente la terenurile de tenis. Cum Simona participa in aceasta saptamana la turneul din Dubai, ea are insa posibilitatea sa ... citeste toata stirea