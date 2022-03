Simona contra Sorana in optimi la Indian Wells

Meci inedit in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells. Se vor intalni in aceasta faza a turneului din California cele mai bune tensimene din Romania, Simona Halep (26 WTA) si Sorana Carstea (27 WTA).Halep s-a calificat in optimi dupa ce a trecut cu 6-3, 6-4, de Cori Gauff (SUA) in timp ce Sorana a trecut de Kalinskaia (Rusia) in trei seturi, 5-7, 6-1, 6-0.Interesant este faptul ca Simona si Sorana, care nu au o relatie stransa, ba ... citeste toata stirea