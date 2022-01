Simona Halep a castigat al 23-lea turneu al carierei

Simona Halep a castigat duminica turneul de tenis Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani. In finala romanca a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (31 WTA), cu 6-2, 6-3.Partida a durat o ora si 14 minute si a fost dominata in cea mai mare parte de de tenismna noastra. In felul acesta Halep a castigat al 23-lea titlu din cariera dupa un sezon 2021 ratat complet fara niciun trofeu. Ultimul trofeu castigat de Simona data de pe 21 septembrie ... citeste toata stirea