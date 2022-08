Simona Halep a facut un pas inapoi in Top WTA

Dupa turneele de saptamana trecuta, Simona Halep a coborat un loc in clasamentul celor mai bune jucatoare ale lumii. Ea s coborat de pe locul 6 pe 7 facand schimb de locuri cu belarusa Arina Sabalenka, care a ajuns saptamana trecuta in semifinalele turneului de la Cincinnati, turneu la care Simona a abandnat in turul doi. La varf, chiar daca a fost eliminata in sferturi la acelasi turneu, Iga Swiatek domina in continuare topul tenismenelor profesio-niste.Altfel, ... citeste toata stirea