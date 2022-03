Simona Halep a revenit in Top 20 WTA dupa semifinala de la Indian Weells

Prezenta in semifinalele turneului de la Indian Wells, i-a adus Siomnei Halep suficiente puncte ca sa revina in Top 20 WTA. Tenismena noastra se afla acum pe locul 19 cu un total de 2.221 de puncte, in clasamentul publicat luni, dupa ce a jucat in semifinalele turneului de la Indian Wells. A doua romanca din topul mondial este Sorana Cirstea pozitionata pe locul 27 in timp ce Gabriela Ruse se afla pe locul 57.Altfel, castigatoarea de la Indian Wells, poloneza Iga Swiatek, a urcat doua pozitii, ... citeste toata stirea