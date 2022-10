Simona Halep iese din Top 10 WTA

Dupa ultimele rezultate din turneele WTA s-au produs schimbari importante in clasamentul mondial, in partea sa superioara. Astfel, Jessica Pegula (SUA) va urca in premiera pe podium, pe locul 3 inregistrand un salt de 2 locuri. Pegula va lua locul lui Anett Kontaveit care coboara 4 pozitiii in clasamentul WTA.Pe de alta parte, Simona Halep, care nu va mai participa la niciun turneu in acest an, va parasi de saptamana viitoare TOP 10. Sportiva noastra coboara pana pana pe 12 urmand a fi ... citeste toata stirea