Simona si Sorana, invinss in semifinale la Birmingham

Semifinalele turneului WTA de la Birmingham s-au incheiat in mod nefericit pentru cele doua tenismene din Romania, Simona Halep si Sorana Cirstea, calificate in aceasta faza a competitiei. Ambele tenismene au fost eliminate la mare lupta, dupa set decisiv, de adversare mai slab cotate. Dar au fost eliminate si asta conteaza.Simona Halep a condus cu 3-1 in setul decisiv al meciului cu Beatriz Haddad Maia, pe care a batut-o in ianuarie la Australian Open. Dar, la acest scor si-a pierdut de trei ... citeste toata stirea