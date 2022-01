Simona, Sorana si Irina s-a calificat in turul doi la Australian Open

Ziua de marti a fost una buna pentru tenismenele din Romania prezente la Australian Open. Toate cee trei romance care au intrat pe terenuri au obtinut victorii importnate in uma carora s-au calificat in turul doi.Simona Halep, cap de serie nr.15, s-a calificat in trul second in urma victoriei, obtinuta in doua seturi, 6-4, 6-3,in fata polonezei Magdalena Fresch (105 WTA). Pentru un loc in turul al treilea, Halep se va duela cu invingatoarea partidei dintre Katie Volynets (SUA - 176 WTA) si ... citeste toata stirea