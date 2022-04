Sorana Cirstea a debutat cu dreptul la turneul de tenis de la Istanbul, turneu pe care l-a castigat in urma cu un an. Desemnata a doua favorita, Sorana (24 WTA) s-a calificat in optimi dupa ce a invins-o, in doua seturi, 6-4, 6-1, pe Kamilla Rakhimova (Rusia/95 WTA).Partida a durat o ora si 16 minute. ... citeste toata stirea