Sorana Cirstea a urcat doua locuri in Top WTA

Dupa turneele de saptamana trecuta, prima racheta a Romaniei, Simona Halep se mentine pe locul 20 in ierarhia mondiala chiar daca nu a participat la vreun turneu. Dar si cu Sorana Cirstea lucrurile s-au petrecut la fel si a urcat in clasament, de pe 26 de pe 24 fiind a doua cea mai bine clasata tenismena din Romania. Iar la total, Romania isi pastreaza numarul de sase sportive in Top 100 WTA.In Top 10 WTA, ierarhia este practic neschimbata, Iga Swiatek fiind pe locul 1 in timp ce plutonul ... citeste toata stirea