Sorana Cirstea s-a calificat marti, 14 iunie in optimile de finala ale turneului de la Birmingham (WTA 250). Desemnata a sasea favorita de organizatori, Cirstea a trecut de Shelby Rogers (locul 39 mondial), scor 6-3, 4-6, 6-1. Partida a durat o ora si 57 de minute. Calificarea an optimi ii asigura Soranei un cec in valaoare 3.800 ... citeste toata stirea