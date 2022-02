Una dintre echipele frumoase din judetul Satu Mare a ramas fara antrenor in aceasta saptamana. Este vorba de Unirea Paulesti, echipa aflata pe locul 5 in Seria A din Liga 4 Elite."Pentru mine, azi se incheie o perioada frumoasa la Unirea Paulesti. Va multumesc voua baieti pentru devotament si seriozitate in toata aceasta perioada, cu bune si rele. Chiar m-am simtit ca intr-o familie alaturi de voi. ... citeste toata stirea