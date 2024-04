Spadasinul satmarean Alex Oroian in delegatie pentru...

Ultima sansa a scrimei din Romania de a obtine biletele pentru JO de la ParisSase scrimeri romani, trei fete si trei baieti, vor lupta la turneul de la Differdange (Luxemburg), prevazut intre 26 si 28 aprilie, ultimul criteriu de calificare la JO 2024, in care doar castigatorul din fiecare proba obtine biletul pentru Paris.Federatia Romana de Scrima nu are inca vreun sportiv calificat la JO 2024. La Tokyo, in 2021, am avut doi reprezentanti in probele individuale, Ana-Maria Branza, la spada ... citește toată știrea