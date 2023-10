Judetul Satu Mare s-a implicat si in 2023 in Saptamana Europeana a Sportului, in perioada 23-30 septembrie, ca de altfel in fiecare an din 2015, de la prima editie.Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti Satu Mare in colaborare cu Federatia Romana Sportul Pentru Toti, Directia de Sport, Inspectoratul Scolar Judetean, cluburi si asociatii sportive din judet au reusit cu sprijinul profesorilor, antrenorilor, instructorilor sa arate ca deviza sportului pentru toti "Miscarea este viata, viata ... citeste toata stirea