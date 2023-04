O delegatie de la Judo Master Satu Mare a participat in weekend-ul de Paste la doua competitii internationale de anvergura.In Olanda a avut loc Cupa Mondiala pentru judoka cu nevoi speciale (Special Needs Judo Wolrd Games 2023), respectiv Memorialul Beng.Sportivii satmareni au reprezentat Romania, iar Alexandru Mihut (-100 kg) a cucerit argintul la nivel 3, in concursul de Cupa Mondiala.La Memorialul Beng, a doua zi, au participat 785 de sportivi de pe 5 continente.De la Judo Master ... citeste toata stirea