Sportivii de la Munteanu Fight Club s-au intors cu 8 victorii de la un concurs de kickbox de la Bistrita

Mai multi luptatori de la clubul Munteanu Fight Club din Satu Mare au participat zilele trecute la o gala de kicbox desfasurata la Bistrita. Sportivii antrenati de Marius Munteanu (foto - dreapta) si Borsan Csaba Rolland (foto - stanga) s-au intors acasa cu rezultate foarte bune."Ne intoarcem de la Bistrita foarte fericiti! Am fost prezenti cu 7 sportivi si am obtinut 8 victorii si doua infrangeri! Cum asa? Unii au luptat in piramide, altii doar superfight! Suntem foarte multumiti de ... citeste toata stirea