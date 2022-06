Sportul Botiz elimina Talna Orasu Nou si va juca in semifinalele Cupei Romaniei

Inca se mai joaca in fotbalul judetean satmarean. Mai sunt meciuri in Liga 4, dar si in Cupa Romaniei unde inca nu s-a decis cine ia trofeul.Sportul Botiz este ultima echipa calificata in semifinalele Cupei Romaniei. Luni, echipa antrenata de Nelu Donca a eliminat Talna Orasu Nou la loviturile de departajare cu 7-6, dupa 2-2 in timpul regulamentar.Cupa Romaniei (sferturi)* Moftinu Mic - Unirea Tasnad 1-6* Olimpia - Negresti 2-1* Beltiug - Dorolt 0-6* Botiz - Orasu Nou 2-2, 7-6 la ... citeste toata stirea