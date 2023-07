Vineri, 14 iulie, se da startul la Superliga Romaniei la fotbal, editia 2023/2024, campionatul primei divizii din tara noastra. Prima editie s-a disputat acum 114 ani, in 1909, dar totalul acestora sunt in numar de 106. Asta pentru ca in perioada celor doua conflagratii mondiale, 1914-1918, respectiv 1941-1945, competitia a fost suspendata.In noul sezon din SuperLiga vor participa urmatoarele 16 echipe: Farul Constanta (campioana ultimei editii), FCSB Bucuresti, CFR Cluj, Universitatea ... citeste toata stirea