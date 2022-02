Start la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, China!

Festivitatea de deschidere, de la ora 14:00 pe TVR 1 si Eurosport 1Inceput spunem ca Beijing este primul oras care va gazdui atat o editie de vara a Jocurilor Olimpice (2008), cat si a uneia de iarna (2022). Intrecerile sportive vor avea loc in trei mari zone: Beijing, Yanqing, Zhangjakou. Ele se vor disputa atat in baze sportive deja existente sau construite de la zero special pentru competitiile olimpice de iarna, cat si in locuri unde au avut loc confruntarile din cadrul Beijing 2008. ... citeste toata stirea