Superliga Romaneasca la fotbal ia o pauza

Farul Constanta si-a respectat statutul de lider in SuperLiga, a castigat meciul de la Ploiesti si conduce in clasament. E drept, "marinarii" sunt la egalitate de puncte cu Rapid, dar giulestenii au un golaveraj mai slab. Pe locul 3 se afla suprinzatoarea echipa din Sibiu, o echipa cu mari probleme financiare, cu jucatori neplatiti de cateva luni. Culmea este ca Hermannstadt poate trece pe primul loc daca va castiga restanta cu CFR. Apropo, "granzii" campionatuui, CFR si FCSB inoata in ... citeste toata stirea