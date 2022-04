Surprinzator, CSM Satu Mare joaca sambata decisivul cu locul 7 din campionat

In meciul al doilea din sferturile Ligii Nationale de baschet feminin, CSM Satu Mare a reusit sa castige cu echipa KSE Targu Secuiesc. Clubul satmarean a jucat joi seara in deplasare si s-a chinuit din nou. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca acest duel, al locurilor 2 si 7 din sezonul regulat, sa ajunga in decisiv. De altfel, este singurul in care se joaca un meci 3. Sepsi, Phoenix Constanta si FCC Arad sunt deja calificate in semifinale, eliminand Universitatea Cluj, CSM Alexandria si Sirius Targu ... citeste toata stirea