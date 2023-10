Intrunita miercuri, 4 octombrie 2023, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat urmatoarele hotarari:* Cascini Juan Bautista vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotarare CNSL - Inchide procedura.* Keseru Claudiu Andrei vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotarare CNSL - Inchide procedura.* Pascalau Patrick Nikolas vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotarare CNSL - Termen 11.10.2023.* ACS Petrolul 52 vs. AFC Hermannstadt - Eliminare Ticu Constantin Valentin (ACS Petrolul 52) - In pronuntare.* AFC ... citeste toata stirea