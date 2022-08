Sute de handbalisti asteptati la Memorialul Mircea Dohan

Traditionalul turneu de la Carei ajunge la editia a 10-aMunicipiul Carei are o serie de competitii sportive cu traditie, care an de an aduna sute de participanti. Asociatia Club Sportiv Mircea Dohan, in parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Team Cristian Gatu, organizeaza in zilele de 26 si 27 august 2022 a 10-a editie a "Memorialului Mircea Dohan", destinat juniorilor III si junioarelor III (nascuti/ nascute 2008-2009), eveniment handbalistic realizat sub egida Federatiei Romane de Handbal. ... citeste toata stirea