Talna bate Recolta si e noul lider din ELITE

Talna continua forma excelenta si obtine a patra victorie consecutiva din acest an.Echipa antrenata de Nelu Donca a invins Recolta Dorolt, scor 1-0 , in derby-ul etapei a 15-a si e acum noul lider din Liga a 4-a elite.Unicul gol a fost marcat de Eugen Novoselenszki in minutul 61."Esin sa-i felicit pe baieti pentru acest parcurs excelent din aceasta primavara. Ma bucur ca am castigat duelul cu Recolta, o echipa foarte buna din elite , si ca iar nu am luat gol. Urmeaza derby-ul de la Tasnad si ... citește toată știrea