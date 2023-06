Pe surse, am aflat ca in zilele din urma s-a luat in considerare schimbarea conducerii tehnice a echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Firesc, avand in vedere nemultumirile adunate dupa prestatia foarte slaba a echipei de fotbal din a treia parte a sezonului (play-off).Varianta vehiculata in mediul fotbalistic spune ca Tibi Csik va fi schimbat din functia de antrenor principal cu Florin Fabian, director tehnic in sezonul recent incheiat. Cu alte cuvinte, ... citeste toata stirea