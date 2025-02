Tasnadenii, invinsi pe final de liderul din C10

Unirea Tasnad a disputat miercuri dupa amiaza o partida de verificare pe terenul liderului seriei a 10-a a Ligii a 3-a, SCM Zalau.Tasnadenii au oferit o replica foarte buna echipei ce s-a intarit considerabil in aceasta iarna si care are ca obiectiv promovarea in Liga a 2-a."Dupa cum ne asteptam, am intalnit o formatie extrem de valoroasa, cu multi jucatori experimentati si tineri de perspectiva, o favorita certa la castigarea seriei 10 din Liga 3. Desi frigul extrem si-a pus amprenta asupra ... citește toată știrea