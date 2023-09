La doar 19 ani, tenismena americana Coco Gauff a cucerit primul ei titlu de Grand Slam. In finala de la US Open, Coco Gauff a invins-o pe Aryna Sabalenka, dupa doua ore si 6 minute, scor 2-6, 6-3, 6-2.Gauff, numarul 6 WTA inainte de US Open, va urca pe locul al treilea in clasamentul mondial publicat luni, aceasta fiind cea mai ... citeste toata stirea