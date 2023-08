Ultimul turneu de Grand Slam al anului 2023, US Open, va avea loc in perioada 28 august - 10 septembrie. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz si Iga Swiatek.Romania are acceptate direct pe tabloul principal de la Flushing Meadows 4 tenismene: Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan si Patricia Tig.Acestea vor debuta in turneu pe 28 august si, deja, si-au aflat adversarele din primul tur.Romaniei, Sorana Cirstea (30 WTA) o va intalni in primul tur pe americanca Kayla Day (91 WTA). Irina ... citeste toata stirea