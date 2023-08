Este o perioada bogata in activitate pentru clubul CS Armand Supur, sectia tenis de masa. Pentru inceput spunem ca Albert Czigler a fost convocat in vederea Eurominichamps in Strassbourg, Franta (25-27 august 2023).Asta dupa ce in luna iulie a cucerit alte 6 medalii, imbogatindu-si palmaresul , din care argint si bronz la Campionatul National, bronz la Top 16, aur, argint si bronz la turneul international Ping Pong Fara Frontiere de la Tasnad.La doar 11 ani, Albert a fost convocat in lotul ... citeste toata stirea