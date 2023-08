Pe tabloul principal feminin de la US Open Romania are, deocamdata, 5 jucatoare admise: Simona Halep, Irina Begu (31 WTA), Sorana Cirstea (32 WTA), Ana Bogdan (49 WTA) si Patricia Tig (65 WTA, cu clasament protejat).Participarea Simonei Halep este insa incerta. Suspendata provizoriu ea isi asteapta verdictul in cazul de dopaj cu Roxadustat, substanta gasita in organismul sportivei, la un test facut dupa US Open 2022.Daca se va da un verdict pana la startul turneului iar eventuala suspendare ... citeste toata stirea