Sorana Cirstea ramane cea mai buna jucatoare a Romaniei in topul tenismenelor profesioniste. Sorna se afla pe locul 26, acelasi ca si saptamana precedenta. Din pacate, doua dintre tenismenele din Romania prezente in Top 100 WTA au inregistrat caderi spectaculoase in clasamentul la zi.Astfel, Ana Bogdan a coborat 10 locuri, de pe 61 pe 71 in timp ce Irina Begu, a coborat 7 locuri pana pe pozitia 73. Acest lucru se datoreaza faptului ca ambele sportive nu au participat la niciun turneu in ... citeste toata stirea