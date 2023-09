Sorana Cirstea este tenismena cea mai bine clasata in recentul top dat publicitatii de WTA. Romanca se afla pe locul 25 in Top WTA, in urcare cu un loc fata de saptamana trecuta, chiar daca nu a participat la niciun turneu dupa sfertul de finala de la US Open.Din pacate, asa cum se vede mai jos, celelalte tenismene din Romania prezent in Top 100 WTA au inregistrat caderi spectaculoase in ierarhia mondiala. Dar au fost si urcari in clasament, e adevarat in zona locurilor 200. Despre Simona ... citeste toata stirea