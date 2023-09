Sperantele romanilor de a avea o jucatoare de tenis in semifinalele de la US Open s-au naruit noaptea trecuta. Asta pentru ca Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a fost invinsa fara drept de apel de catre Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA) scor 0-6, 3-6.Partida a fost una scura si durat doar 1 ora si 34 de minute. Primul set a fost castigat de Muchova in doar 44 de minute iar al doilea set a durat 55 de minute. E drept, Sorana a condus in multe ghemuri dar nu a rezistat presiunii si a comis ... citeste toata stirea