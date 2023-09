In prima parte a zilei de sambata, 16 septembrie 2023, la baza sportiva Match Point s-a stabilit finala turneului ITF de la Satu Mare. Ultimul act va avea fata in fata doi tenismeni italieni.In faza semifinala, brazilianul care reprezinta Italia, Elio Jose Ribeiro Lago a trecut sambata de romanul Mihai Razvan Marinescu cu scorul de 6-1, 6-3.Pana in finala, italianul a castigat meciul din primul tur cu romanul Dan Alexandru Tomescu, scor 6-3, 6-3, dupa care l-a eliminat pe neamtul Dominic ... citeste toata stirea