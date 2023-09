Ajunsa la a doua tinerete sportiva, Sorana Cirstea (33 de ani) s-a calificat in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam.Tenismena din Romania a avut nevoie de doua seturi, 6-3, 6-3 si de aproximativ o ora si jumatate pentru a o invinge pe campioana olimpica, Belinda Bencic (Elvetia/nr.13 WTA).In urma acestui rezultat, Cirstea s-a calificat pentru a doua oara in cariera in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam, dupa ce reusise acest lucru in la Roland Garros in 2009. ... citeste toata stirea