In ultimul clasament WTA, Romania are 10 jucatoare printre in Top 300 ale ierarhiei WTA si numai 4 in Top 100. Dintre acestea Sorana Cirstea si Irina Begu tenismenele din Romania cel mai bine clasate.Urmeaza Ana Bogdan, in coborare cu 8 locuri Simona Halep (suspendata provizoriu pentru dopaj) care a mai pierdut 2 pozitii.In topul mondial, Iga Swiatek, invingatoare duminica la Varsovia, se mentine pe primul loc mondial, urmata de Aryna Sabalenka si Elena RybakinaTop tenismene din ... citeste toata stirea