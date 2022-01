Teodora Sofran, medaliata cu bronz la Nationalul de junioare

Campionatul National de floreta cadeti si juniori s-a incheiat duminica cu proba junioarelor. Editia 2022 s-a incheiat cu satmareanca Teodora Sofran (foto - prima din partea dreapta) pe podium.Cu victoria de duminic, Emilia Corbu (CSTA Bucuresti) isi pastreaza titlul castigat si la editia 2021 a Nationalelor individuale. Emilia Corbu a adunat noua victorii din zece posibile in grupe, iar pe tabloul principal nu a avut rivala. S-a impus la diferente categorice in optimi si in sferturi, iar in ... citeste toata stirea