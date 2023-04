Satmarenii din Liga 3 au jucat inainte de de Paste pentru etapa a 3-a din playoff/outul din Seria 10.Disputat in Vinerea Mare, in fata a circa 300 de spectatori, meciul dintre CSM Olimpia Satu Mare si Lotus Baile Felix, din etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 3, s-a incheiat cu scorul de 2-0 in favoarea echipei oaspete.O infrangere dureroasa, trista care te pune pe ganduri. Sau ar trebui sa-i puna pe ganduri pe cei care joaca in teren si pe cei care conduc destinele echipei. Dar nu vorbim ... citeste toata stirea