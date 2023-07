Dupa ce in sezonul trecut, Ionut Radu a aparat poarta echipelor Cremonese si pentru Auxerre, la inceputul lunii iulie s-a intors la Inter, echipa de care apartine.Dar, penrtu ca nu si-ar fi gasit loc in lotul lui Inter nici macar ca rezerva, conducerea lui Inter decis sa-l imprumute la o alta echipa.Prima echipa care s-a aratat interesata de Radu, a fost Bournemouth. Echipa din Premiere League. Jucatorul si cele doua echipe au ajuns rapid la un acord asa ca portarul in ... citeste toata stirea