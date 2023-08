Baza sportiva Match Point din Satu Mare se pregateste sa gazduiasca, pentru prima data, un turneu de calibru international in perioada 10-17 septembrie 2023.Cunoscut sub numele de Match Point Trophy, acest eveniment reprezinta o oportunitate unica pentru pasionatii de tenis din zona sa vada in actiune jucatori talentati si promitatori. Organizatorii anunta ca intrarea va fi gratuita pentru toti spectatorii. Cu un total de 15.000 de dolari in premii, competitia se incadreaza in categoria M15 a ... citeste toata stirea