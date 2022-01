Turneul de handbal feminin, junioare 3, sambata si duminica, la Satu Mare

Sala LPS Ecaterina Both din Satu Mare gazduieste sambata si duminica un turneu amical de handbal feminin. Vin echipe din mai multe judete, iar Satu Mare va fi reprezentat de Atletik. In fapt, va fi un turneu dedicat fetelor nascute in anii 2008-2009. Va fi un bun antrenament inaintea reluarii Campionatului National de junioare 3, programat peste saptamana.Clubul satmarean, unde antrenori sunt Ciprian Maries si Alin Pop, are in program trei meciuri. Sambata deschide si inchide ziua, iar ... citeste toata stirea